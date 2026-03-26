Ümraniye Yeni Spor Tesisine Kavuşuyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, Aşağı Dudullu'da modern spor tesisi temellerini atmaya hazırlanıyor.

Ümraniye Belediyesi, modern mimarisiyle dikkati çeken yeni spor tesisinin temellerini atacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aşağı Dudullu Mahallesi'nde toplam 4 bin 820 metrekarelik kullanım alanına sahip olarak planlanan tesis, bodrum, zemin ve çatı arası katlarından oluşuyor.

Proje kapsamında alan içerisinde 2 spor sahası yer alması planlanıyor.

Bodrum katta teknik, zemin katta ıslak hacimlerin yer alacağı projede soyunma odaları ve kafe alanı da olacak.

Çatı arası katında ise ıslak hacimler, soyunma odaları ve toplantı odası bulunacak.

Sporun yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde tasarlanan tesis, kullanıcılarına günün farklı saatlerinde vakit geçirebilecekleri bir ortam sunacak.

Spor faaliyetlerinin ardından ziyaretçiler, tesis bünyesindeki kafe alanında dinlenme ve sosyalleşme imkanı bulacak.

Dinlenme ve buluşma noktalarıyla zenginleştirilecek alan hem spor yapanlara hem de ziyaretçilere hitap eden nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

"Sporla iç içe bir yaşam merkezi kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hayata geçirilecek tesisle ilçeye modern ve donanımlı bir spor alanı kazandırılacağını belirtti.

Yıldırım, spor sahaları, dinlenme alanları, sosyal buluşma noktaları ve kafe bölümüyle projenin yalnızca bir tesis değil, sporla iç içe bir yaşam merkezi olacağını ifade etti.

Gençlerin enerjisine alan açan, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir projenin yakın zamanda temelinin atılacağını belirten Yıldırım, yatırımın Ümraniye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ümraniye, Dudullu, Güncel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:08
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:52:29. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniye Yeni Spor Tesisine Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.