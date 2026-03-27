Umre Vaadiyle Dolandırılan 125 Kişi Sivas'ta Toplandı

27.03.2026 12:39
Sivas'ta umre vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 125 kişi, Müftülük önünde toplanarak şikayetçi oldu.

SİVAS'ta N.T. tarafından umre vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden 125 kişi, Sivas Müftülüğü'ne başvurdu. Müftülük önünde toplanan mağdurlar, dilekçe doldurarak tur firmasından şikayetçi oldu.

Kentte umre ibadetini yerine getirmek için bir firma ile irtibata geçen 125 kişilik grup, firmanın acentesi N.T.'ye kişi başı ortalama 1500 dolar ödedi. Ödemeyi yaptıkları firma görevlisi N.T.'den bir daha haber alamadıklarını iddia eden ve dün akşam hava yoluyla umre uçuşunun olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, polise şikayetlerinin ardından bugün de Sivas Müftülüğü önünde toplandı. Mağdurlar dilekçe doldurup, firma hakkında şikayette bulundu.

Sivas Müftüsü Hasan Limon, mağdurlarla bir araya gelerek, bilgilendirme yaptı. Müftü Limon, ilgili kişiler hakkında gerek savcılık gerekse Müftülük olarak gerekenin yapılacağını söyleyerek, "Bu konuda müsterih olun. Gönül böyle bir şeyin hiç olmamasını, selametle gidip gelmenizi arzu ediyordu ama başa gelen bu durumda da hukuki süreçleri takip edeceğiz. Adliyemiz bu konuda inşallah hakikati ortaya çıkaracaktır. Sizlerin mağdur olmasına sebep olanlar cezalarını alacaklardır" dedi.

'ARTIK NETİCEYİ BEKLİYORUZ'

Mağdurlardan Hüseyin Gülmez, "Biz arkadaşların verdiği parayı gidip bankaya yatırdık. Bankaya paraları yatırdıktan sonra bu ayın 26'sında umreye uçacaktık. Hala şu anda bekliyoruz. Biz 2 bin 400 dolar verdik. Daha verecek paramız vardı ama olmadı. Müftü Bey ile görüştük, şikayet dilekçelerimizi verdik. Artık neticeyi bekliyoruz" dedi.

Gamze Çil ise "Teyzemler ve babamlar beraber gideceklerdi. Olaylar tamamen işin belirsiz olması, tarihin belirsiz olmasıyla başladı. Firmanın genel merkeziyle görüştük. 'Sizi dolandırdılar. Sizin paralarınızı aldı ve bize ödeme yapılmadı, bize ödeme yapılmadığı için de hiçbir umreciyi gönderemiyoruz' dediler. Sadece firmadan istediğimiz, kurumsal oldukları için umrecilerimizin hiçbirini burada perişan duruma düşürmemesi" diye konuştu.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

Sivas Müftülüğü, Müftülük, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Sivas, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
