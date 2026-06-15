Umut Kervanı Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Umut Kervanı Arama Kurtarma Tatbikatı

15.06.2026 12:43
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Adana Umut Kervanı ekibi, Mersin'de ormanlık alanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi, Mersin'deki ormanlık alanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Karboğazı mevkisinde iki gün süren eğitim kampına 30 kişilik ekip katıldı.

Programda katılımcılara zorlu coğrafyalarda görev yapabilmelerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından ekip, senaryo gereği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Kervanı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen, tatbikatın verimli geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinin ardından Umut Kervanı olarak Türkiye genelinde 15 arama kurtarma ekibi kurduk. Ekiplerimiz hızlı şekilde eğitim süreçlerine başladı ve ilk akreditasyonumuzu Adana ekibimiz aldı. 2026 yılı içerisinde de birçok ekibimizin akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlamasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Mersin, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umut Kervanı Arama Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika

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