Bir un fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Un fabrikasında patlama: 1'i ağır, 8 yaralı - Son Dakika
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