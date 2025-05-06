Un fabrikasında patlama: 1\'i ağır, 8 yaralı

Bir un fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.