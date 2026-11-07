UNESCO adayı Tortum Şelalesi Erzurum Uzundere'de sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor - Son Dakika
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UNESCO adayı Tortum Şelalesi Erzurum Uzundere'de sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor

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UNESCO adayı Tortum Şelalesi Erzurum Uzundere\'de sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, çevresindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonlara bürünmesiyle sonbahar manzarası sunuyor. 48 metre yüksekliğindeki şelale ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin çevresinde oluşan sonbahar renkleri görsel güzellik sunuyor.

Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte yer alan şelale, sonbahar manzarasıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 21 metre genişliğinde ve 48 metre yüksekliğindeki şelale, sararan ağaçların arasından akan suyuyla güzel görüntüler oluşturuyor.

Çevresindeki ağaçların sarı ve kahverengi tonlarına büründüğü şelale, doğayla bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
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