UNESCO Eski Genel Direktörü: Kültürler Arası Diyaloj Daha Önemli Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNESCO Eski Genel Direktörü: Kültürler Arası Diyaloj Daha Önemli Hale Geldi

UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova, günümüz dünyasının barış ve sürdürülebilir kalkınma yolunda karşılaştığı zorluklar nedeniyle kültürler arası diyaloğun her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti. BM Genel Kurulu, Çin'in Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü olarak ilan edilmesi önerisini oybirliğiyle kabul etti. Bokova, diyaloğun insan uygarlığının temel itici gücü olduğunu vurgulayarak, İpek Yolu'nun tarihini örnek gösterdi ve medeniyetlerin birbirlerini etkileyerek güçlendirdiğini söyledi. Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün BM ve UNESCO'nun faaliyetlerini güçlendirmesi ve kültürler arasında karşılıklı anlayışı arttırması temennisinde bulundu.

13.06.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARİS, 13 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) eski Genel Direktörü Irina Bokova, günümüz dünyasının barış ve sürdürülebilir kalkınma yolunda karşılaştığı sayısız zorluk nedeniyle, kültürler arası diyaloğun her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.

BM Genel Kurulu'nun 7 Haziran'da gerçekleştirilen 78. oturumunda, Çin'in 10 Haziran'ın Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü olarak ilan edilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Bokova, yakın zamanda Xinhua ile yaptığı söyleşide, BM'nin diyaloğun anlaşmazlıkları çözebileceğine olan inançla kurulduğunu hatırlatarak UNESCO'nun kültürlerin çeşitliliğini verimli bir şekilde artırmak için aktif olarak çalıştığını ifade etti.

Diyaloğun insan uygarlığının temel itici gücü olduğunu vurgulayan Bokova, yaratıcılık, yeni fikirlerin geliştirilmesi ve bilginin paylaşılmasındaki önemine işaret ederek, İpek Yolu'nun tarihini örnek gösterdi.

Bokova, "İpek Yolu'nun harikulade hikayesi binlerce yıl boyunca insanlar, kültürler, dinler ve bilgi arasındaki karşılaşmalarla şekillendi. Bu karşılaşmalar çağlar boyunca medeniyetleri biçimlendirdi, buluşları hızlandırdı, entelektüel bilimi besledi" dedi.

Yetkili ayrıca, bu karşılaşmaların edebi ve bilimsel hazineler, nesiller boyunca aktarılan gelenekler ve sanatsal uygulamaların da önünü açtığını söyledi.

Bokova, "İpek Yolu, karşılıklı öğrenmeyle sağlanan insani ilerlemenin öyküsünü anlatır ve bize hiçbir kültürün izole bir şekilde gelişmediğini hatırlatır. Medeniyetler birbirlerini etkiler ve zenginleştirir, daha kapsayıcı oldukça güçlenirler" dedi.

UNESCO'nun eski Genel Direktörü, Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün BM ve UNESCO'nun bu alandaki faaliyetlerini güçlendirmesi ve dünyanın dört bir yanındaki kültürler arasında karşılıklı anlayış ve bilgiyi arttırması temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Irina Bokova, İpek Yolu, Unesco, Kültür, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNESCO Eski Genel Direktörü: Kültürler Arası Diyaloj Daha Önemli Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
16:09 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul’a geldi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi
15:54 Emine Erdoğan ve İspanya Başbakanı’nın eşinden dünyaca ünlü müzeye samimi ziyaret Emine Erdoğan ve İspanya Başbakanı'nın eşinden dünyaca ünlü müzeye samimi ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:10:24. #1.12#
SON DAKİKA: UNESCO Eski Genel Direktörü: Kültürler Arası Diyaloj Daha Önemli Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement