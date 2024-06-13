UNESCO Eski Genel Direktörü: Kültürler Arası Diyaloj Daha Önemli Hale Geldi

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PARİS, 13 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) eski Genel Direktörü Irina Bokova, günümüz dünyasının barış ve sürdürülebilir kalkınma yolunda karşılaştığı sayısız zorluk nedeniyle, kültürler arası diyaloğun her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.

BM Genel Kurulu'nun 7 Haziran'da gerçekleştirilen 78. oturumunda, Çin'in 10 Haziran'ın Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü olarak ilan edilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Bokova, yakın zamanda Xinhua ile yaptığı söyleşide, BM'nin diyaloğun anlaşmazlıkları çözebileceğine olan inançla kurulduğunu hatırlatarak UNESCO'nun kültürlerin çeşitliliğini verimli bir şekilde artırmak için aktif olarak çalıştığını ifade etti.

Diyaloğun insan uygarlığının temel itici gücü olduğunu vurgulayan Bokova, yaratıcılık, yeni fikirlerin geliştirilmesi ve bilginin paylaşılmasındaki önemine işaret ederek, İpek Yolu'nun tarihini örnek gösterdi.

Bokova, "İpek Yolu'nun harikulade hikayesi binlerce yıl boyunca insanlar, kültürler, dinler ve bilgi arasındaki karşılaşmalarla şekillendi. Bu karşılaşmalar çağlar boyunca medeniyetleri biçimlendirdi, buluşları hızlandırdı, entelektüel bilimi besledi" dedi.

Yetkili ayrıca, bu karşılaşmaların edebi ve bilimsel hazineler, nesiller boyunca aktarılan gelenekler ve sanatsal uygulamaların da önünü açtığını söyledi.

Bokova, "İpek Yolu, karşılıklı öğrenmeyle sağlanan insani ilerlemenin öyküsünü anlatır ve bize hiçbir kültürün izole bir şekilde gelişmediğini hatırlatır. Medeniyetler birbirlerini etkiler ve zenginleştirir, daha kapsayıcı oldukça güçlenirler" dedi.

UNESCO'nun eski Genel Direktörü, Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün BM ve UNESCO'nun bu alandaki faaliyetlerini güçlendirmesi ve dünyanın dört bir yanındaki kültürler arasında karşılıklı anlayış ve bilgiyi arttırması temennisinde bulundu.