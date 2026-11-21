Ankara'nın tarihi Beypazarı ilçesi, ara tatilde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Tarihi han, hamam, cami, çeşme ve köprülerinin yanı sıra asırlık geleneksel evleriyle öne çıkan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ilçe, ziyaretçilerine tarihte yolculuk imkanı sunuyor.

Tarihi konaklarıyla tanınan ilçeyi ziyaret edenler, Demirciler Sokağı'ndan başlayarak Suluhan, Alaettin, Yenice, Çınar ve Filiz Akın sokaklarında geziyor; müze ve konakları ziyaret ediyor.

Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Nusret Erdoğan, ara tatil dolayısıyla ilçeyi binlerce turistin ziyaret ettiğini belirtti.