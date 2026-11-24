Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yetişkinlerin evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini ancak dünya genelinde yaşanan ekonomik güvencesizliğin bu hedeflere ulaşmalarını zorlaştırdığını ortaya koydu.

UNFPA'nın, 73 ülkede internet erişimi bulunan 100 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın bulgularını içeren "Gelecek Nesiller: Gençleri Kendi Geleceklerini Çizmeleri İçin Güçlendirmek" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, 18-39 yaşlarındaki katılımcılar "genç" olarak nitelendirildi.

Yüzde 40'ından fazlası bekar olan 35-39 yaşlarındaki katılımcıların yüzde 70'inin evliliği ideal ilişki biçimi olarak gördüğü kaydedilen raporda, katılımcıların yüzde 73'ünün bir ilişki kurmayı ve çocuk sahibi olmayı hayatının önemli dönüm noktaları arasında gördüğü belirtildi.

Raporda, katılımcıların yüzde 91'inin en az bir çocuk sahibi olmak istediğine işaret edildi.

İlişki kurmanın ve çocuk sahibi olmanın önündeki en yaygın engelin "ekonomik güvencesizlik" olduğu vurgulanan raporda, "Dünya genelinde her 5 gençten 1'i eğitim, istihdam veya mesleki eğitimde yer almıyor, düşük gelirli ülkelerde ise her 5 genç yetişkinden 4'ünün güvenceli ve ücretli bir işi yok." ifadesi kullanıldı.

Raporda, 15-24 yaşlarındaki kadınların eğitim veya istihdam dışında kalma olasılığının genç erkeklere oranla iki kat daha fazla olduğu, engelli gençlerin ise yüzde 49'unun ne eğitim gördüğü ne de çalıştığı kaydedildi.

Ayrıca raporda, uluslararası sağlık ve kalkınma finansmanındaki daralmanın, 2030'a kadar 22 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olabileceğine dikkati çekildi.