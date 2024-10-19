UNICEF: Çinli Çocuklar Büyük Fırsatlara Sahip

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YİNCHUAN, 19 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Catherine Russell, bu hafta Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne düzenlediği ziyarette Çinli çocukların inanılmaz fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

Russell, UNICEF genel direktörü sıfatıyla Çin'e yaptığı ilk ziyarette UNICEF'in pilot programlarını denetlerken Çin'le işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Russell, Xinhua'yla söyleşisinde, "Çinli çocukların inanılmaz fırsatlara sahip olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı kalkınan ve halkını da beraberinde kalkındırarak inanılmaz işler yapan bir ülkede yaşıyorlar" dedi.

Çin'de ilçe ve kasaba hastanelerini ziyaret eden Russell, temel yenidoğan bakımı, bebek ve küçük çocukların beslenmesi ve erken çocukluk gelişimi gibi programlarda kaydedilen gelişmelere tanık oldu.

Russell, UNICEF'in sosyal hizmet uzmanlarının eğitim ve beceri gelişimlerine yardımcı olduğu Wuzhong kentinin Tongxin ilçesindeki bir sosyal hizmet çalışma merkezini de ziyaret etti. Russell, ailesi olmayan ya da başka zorluklarla karşı karşıya kalan çocukların da büyükbaba ve büyükanneler, sosyal hizmet uzmanları ve hükümet dairelerine kadar uzanan geniş bir ailenin ortak çabalarıyla koruma, sevgi ve yaşam kılavuzluğundan faydalanabileceğini öğrendi.

"Çin, yıllar içinde inanılmaz bir ilerleme kaydetti" diyen Russell, yenidoğan ölüm oranlarında kayda değer bir gerileme olduğunu, neredeyse tüm yenidoğanların aşıya erişimi bulunduğunu ve hemen hemen tüm çocukların okula kaydolduğunu belirtti. Russell, bu deneyimlerin tüm dünyadaki diğer ülke ve bölgelerle de paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Çin hükümeti ile UNICEF, 1979 yılında bu yana işbirliği yapıyor. İki taraf, çocuk sağlığı, beslenme, eğitim ve refah gibi birçok alanda birlikte çalışıyor.