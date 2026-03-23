Üye Girişi
Son Dakika Logo

UNICEF: Çocuklar Savaşta Yıkıcı Bedel Ödüyor

23.03.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF, bölgedeki çatışmalardan etkilenen çocukların durumunu ve acil önlemler gerekliliğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana bölgedeki çocukların "yıkıcı bir bedel" ödediğini bildirdi.

UNICEF İcra Direktör Yardımcısı Ted Chaiban, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Lübnan ziyareti sonrası bölgedeki çocukların durumuna ilişkin derlediği bilgileri paylaştı.

" Orta Doğu'da tırmanışını sürdüren çatışmaların 23'üncü gününde, bölge genelindeki çocuklar yıkıcı bir bedel ödüyor." diyen Chaiban, çatışmaların daha geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir savaşa dönüşmesinin "milyonlarca insan için felaket" anlamına geleceğini ifade etti."

Chaiban, "(ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana) aralarında İran'da hayatını kaybeden 206, Lübnan'da 118, İsrail'de 4 ve Kuveyt'te 1 çocuğun da bulunduğu 2 bin 100'den fazla çocuk öldürüldü veya yaralandı." dedi.

Bu rakamların yalnızca rapor edilen vakaları kapsadığını vurgulayan Chaiban, "Bu veriler, savaşın başlangıcından bu yana her gün ortalama yaklaşık 87 çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Chaiban, bombardımanlar nedeniyle kentsel alanlarda tahliye emirlerine dikkati çekerek, "Birçok ülkede yaşanan hızlı yerinden edilme sürecine tanıklık ediyoruz. İran'da 864 bini çocuk olmak üzere yerinden edilen insan sayısının 3,2 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Lübnan'da ise yerinden edilenlerin neredeyse üçte birini oluşturan 400 bin çocuk dahil olmak üzere bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır." diye konuştu.

Lübnan'da durumun daha da kötüleşeceği yönünde büyük bir korkunun hakim olduğunu belirten Chaiban, ülkedeki 203'ten fazla devlet okulunun barınak olarak kullanıldığını ve bunun "yaklaşık 100 bin öğrencinin eğitim hakkının askıya alınması" anlamına geldiğini bildirdi.

Lübnan'da her gün bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor

Chaiban, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Lübnan'da 118 çocuğun hayatını kaybettiğini, 372 çocuğun da yaralandığını belirterek, bunun ülkede her gün "bir sınıf dolusu çocuğun öldürülmesi veya yaralanmasına" eşdeğer olduğunu vurguladı.

UNICEF'in finansman açığının yüzde 85'e ulaştığını aktaran Chaiban, bölgedeki insani krizin yönetilebilmesi için üç acil önlem çağrısında bulundu.

Bunların çatışmaların derhal durdurulması ve siviller ile sivil altyapının korunması, güney bölgelerine güvenli, hızlı ve engelsiz insani erişimin sağlanması ile yürütülen insani müdahale çalışmalarının sürdürülebilmesi için acil mali desteğin sağlanması olduğunu kaydeden Chaiban, bu önlemlerin alınmaması durumunda çocukların ve savunmasız nüfusun daha büyük risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 00:00:54. #.0.5#
SON DAKİKA: UNICEF: Çocuklar Savaşta Yıkıcı Bedel Ödüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.