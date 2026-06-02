UNICEF: Tedarik Zinciri Krizi Çocukları Tehdit Ediyor

02.06.2026 14:11
UNICEF, loji·stik maliyetlerin artması ve tedarik zinciri aksaklıklarının çocukların hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Küresel Ulaşım ve Lojistik Şefi Jean-Cedric Meeus, küresel insani yardım tedarik zincirlerindeki aksama, küresel tedarik yollarındaki sürekli tıkanıklık ve her seviyede artan lojistik maliyetlerinin kriz bölgelerindeki çocukların hayatlarını tehlikeye attığını bildirdi.

Meeus, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'daki son gerginliğin üzerinden neredeyse 100 gün geçtiğine ve etkilerinin bölgenin çok ötesine uzandığına işaret eden Meeus, "Küresel insani yardım tedarik zincirlerindeki aksama, küresel tedarik yollarındaki sürekli tıkanıklık ve her seviyede artan lojistik maliyetleriyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki çocukları etkiliyor. Artan ulaşım maliyetleri, çocukların ihtiyaç duyduğu hayati öneme sahip malzemeler için ayrılan paranın azalması anlamına geliyor. Bu baskılar, UNICEF gibi kuruluşlar için hata payını tehlikeli hale getiriyor." dedi.

Nakliye yollarındaki aksama olarak başlayan bir durumun insani krize dönüşebileceğine değinen Meeus, UNICEF için küresel fonlama krizi bağlamında ortaya çıkan sürekli gecikmeler ve artan operasyonel maliyetlerin, kendilerini halihazırda imkansız seçimler yapmaya zorladığını belirtti.

Meeus, ulaşım ve lojistik maliyetlerinin büyük etkiye sahip olduğunu söyleyerek, Ümit Burnu çevresindeki deniz taşımacılığındaki sapmaların, nakliye sürelerine 2 ila 4 hafta daha eklediğini dile getirdi.

"Orta Doğu rotalarında hava kargo kapasitesi daralırken liman tıkanıklığı Afrika ve ötesine yayılıyor." diyen Meeus, UNICEF'in ulaşıma harcadığı her ek doların, çocuklar için malzeme tedarikine harcanan eksik dolar anlamına geldiğinin altını çizdi.

"Alternatif hava, kara ve deniz yollarını aktif hale getiriyoruz"

Meeus, UNICEF'in lojistik ortaklarından gelen yıllık ulaşım katkılarını neredeyse tükettiğine değinerek bunun, kendileri için eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu ifade etti.

Lojistik ve tedarik zincirindeki aksaklıkların kritik malzemelerin ulaşımının toplamda 4 ila 6 aya kadar gecikmesine neden olabileceğini tahmin ettiklerini söyleyen Meeus, "Kriz bölgesindeki bir çocuk için aşıların veya beslenme müdahalelerinin gecikmesi, yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. UNICEF, tüm zorluklara rağmen kritik malzemelerin akışını sürdürüyor. Alternatif hava, kara ve deniz yollarını aktif hale getiriyor, tedariki öne alıyor ve tedarikçi tabanımızı çeşitlendiriyoruz." diye konuştu.

Meeus, tedarik zincirleri aksadığında bedelini ilk önce çocukların ödediğini vurgulayarak, tüm bu zorluklara rağmen UNICEF ve ortaklarının hizmet vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

