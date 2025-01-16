UNICEF’ten Libya’daki Mülteci Çocuklara Destek - Son Dakika
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UNICEF’ten Libya’daki Mülteci Çocuklara Destek

UNICEF, Sudanlı mülteci çocuklar için ECW'den 1,5 milyon dolar destek aldı, 19.000 çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

16.01.2025 10:33
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TRABLUS, 16 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), acil durumlarda eğitime destek amacıyla oluşturulan Birleşmiş Milletler (BM) küresel fonu Education Cannot Wait'ten (ECW) 1,5 milyon ABD doları destek aldığını duyurdu. Destek, Libya'daki Sudanlı mülteci çocukların acil eğitim ve psikososyal ihtiyaçları için kullanılacak.

UNICEF Libya Temsilcisi Mohammad Fayyazi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ECW'nin bu katkısıyla, Libya'daki Sudanlı mülteci çocukların kritik aşamadaki eğitim ihtiyaçları karşılanarak hiçbir çocuğun geride kalmaması sağlanacak" dedi.

Açıklamada, Libya genelinde 19.000 çocuğa ulaşması hedeflenen programla hem örgün hem de yaygın eğitim fırsatları sunularak ve eğitim materyallerine ulaşamama gibi engellerle karşılaşan çocukların da öğrenime erişiminin sağlanacağı ifade edildi.

Programın, yerinden edilme ve şiddetten etkilenen çocukların yaşadığı travma ve zorlukları ele almak amacıyla ruh sağlığı ve psikososyal desteği de içerdiği belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre ülkeye güvenlik amacıyla günde tahminen 400 Sudanlı'nın sığınmasıyla Libya'daki Sudanlı mültecilerin sayısı 2024'ün başından bu yana iki katına çıktı.

UNHCR, aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada Sudan'da devam eden krizin bölge genelinde geniş çaplı yerinden edilmelere yol açtığını, 8,4 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 210.000'i Libya'da olmak üzere komşu ülkelerde toplam 3,1 milyon Sudanlı mültecinin bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Eğitim, Dünya, Sudan, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF’ten Libya’daki Mülteci Çocuklara Destek - Son Dakika

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