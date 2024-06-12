UNICEF ve ILO Türkiye'den Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü ortak açıklaması Açıklaması

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UNICEF Türkiye Temsilciliği ve ILO Türkiye Ofisi, çocukları ekonomik sömürüden ve çocuk işçiliğinden korumak için sürdürülebilir eylemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

UNICEF Türkiye Temsilciliği ve ILO Türkiye Ofisi, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ILO'nun "En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması" konulu 182 sayılı sözleşmesinin kabulünün 25. yıl dönümünün kutlandığı anımsatılarak UNICEF ve ILO Türkiye'nin çocuk işçiliğini sona erdirme ve çocukları çocuk işçiliğinden koruma çabalarını hızlandırmayı hedeflediği belirtildi.

UNICEF ve ILO'nun 2021 raporuna göre, dünya genelinde 160 milyon çocuğun hala çocuk işçinin olduğu ve bu çocukların 79 milyonunun sağlıklarını, güvenliklerini ve ahlaki gelişimlerini doğrudan tehlikeye atan tehlikeli işlerde çalıştığı bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Doğal afetler ve krizler, eğitime, sosyal korumaya, sağlık hizmetlerine ve çocuk korumaya erişimi kesintiye uğratarak aileleri yoksulluğa sürüklüyor, insana yakışır geçim fırsatlarını sınırlıyor ve çocukların çocuk işçiliğine zorlanmasına neden oluyor. 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) 8.7'nin kabul edilmesiyle uluslararası toplum, çocuk işçiliğinin tüm biçimlerinin 2025 yılına kadar ortadan kaldırılmasına yönelik bir taahhütte bulundu. Ancak çocuk işçiliği artıyor ve dünya, kimseyi geride bırakmama sözünü yerine getiremiyor gibi görünüyor."

"Türkiye'de çocuk işçiliğinin azaltılmasında önemli ilerlemeler kaydediliyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada bir dönüm noktasında olunduğuna işaret edilen açıklamada, "Çocuk işçiliğine mecbur kalan çocuklar, aynı zamanda eğitimden mahrum kalan, en kötü sağlık koşullarına maruz kalan, temiz suya ve sanitasyona erişimi sınırlı olan çocuklar. Çocuk işçiliğinin tüm biçimlerinin 2025 yılına kadar ortadan kaldırılması çağrısında bulunan SKH 8.7, tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yüzde 60'ından fazlasıyla ilişkili durumda." denildi.

UNICEF ve ILO'nun, "Türkiye'de son yıllarda çocuk işçiliğinin azaltılmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini" gözlemlediği aktarılan açıklamada, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik ardışık ulusal programların, UNICEF ve ILO'nun ulusal çabalara etkili şekilde katkıda bulunması için sağlam bir zemin sunduğu bildirildi.

Bu yıl Türkiye'nin, bu alandaki başarıları ve daha fazlası için bulunduğu taahütler sebebiyle BM SKH 8.7'yi gerçekleştirmeye adanmış bir küresel koalisyon olan İttifak 8.7'de "Rehber Ülke" olarak tanındığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin bu bağlamda, çocuk işçiliğini ortadan kaldırma, zorla çalıştırma ve insan ticaretiyle mücadele etme çabalarını güçlendirmeyi ve deneyimlerini küresel toplulukla paylaşmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "UNICEF ve ILO, çocukları ekonomik sömürüden ve çocuk işçiliğinden korumak için sürdürülebilir eylemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Çocuk işçiliğinde olası bir artışın kaçınılmaz olmadığını ve ulusal stratejilerin her zamanki gibi kritik öneme sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Türkiye'de çocuk işçiliğine dahil olan 700 binden fazla çocuk varken, UNICEF ve ILO, hükümeti, sosyal tarafları, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası kuruluşları ve özel sektörü ulusal çabaları sürdürmeye ve her çocuğun güvenliğini ve iyi olma halini sağlamaya çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Çocuk işçiliği, bir çocuk hakları ihlalidir"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Çocuk işçiliği, çocukları çocukluklarından mahrum bırakır ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini engeller. Çocukların ve ailelerinin sosyo-ekonomik refahlarını korumak için ihtiyaç duydukları araçlara sahip olduklarından emin olmalıyız. Kaliteli eğitim, sosyal koruma hizmetleri ve daha iyi ekonomik fırsatlar büyük fark yaratabilir. Çocuk işçiliği, bir çocuk hakları ihlalidir, ortadan kaldırılmasını sağlamak için bir araya gelmek hepimiz için zorunlukluktur." ifadelerini kullandı.

ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki vaatleri başarmaktan halen çok uzak olunduğunu belirterek 2000 yılından bu yana çocuk işçiliğinin azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin, genel çocuk nüfusundaki büyük artışa rağmen dikkate değer olduğunu bildirdi.

Son dönemde çocuk işçiliğinde görülen hızlı düşüşlerin, hızlandırılmış ilerlemenin mümkün olduğunu gösterdiğini belirten Hassan, "Hızla hareket etmemiz gerekiyor. Herkes için insana yakışır iş fırsatlarının genişletilmesi kritik öneme sahiptir. Sosyal korumaya ve kaliteli eğitime yatırım yapmak, uygulanabilir alternatifler sunar. Zararlı toplumsal cinsiyet normlarıyla ve ayrımcılığın diğer tezahürleriyle mücadele etmeliyiz. Çocuk işçiliğinin gerçekleştiği farklı bağlamlara uygun özel politika tedbirleri için etkili bir sosyal diyaloğa ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.