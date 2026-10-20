UNIDIR Direktörü Geiss, BM'de kırmızı çizgi uyarısı yapıp bağlayıcı anlaşma istedi - Son Dakika
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UNIDIR Direktörü Geiss, BM'de kırmızı çizgi uyarısı yapıp bağlayıcı anlaşma istedi

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UNIDIR Direktörü Geiss, BM Genel Merkezi'nde askeri yapay zeka risklerine dikkati çekerek ölümcül otonom silahlara hukuken bağlayıcı anlaşma istedi. Geiss, karar alma döngülerinin makine hızına ulaştığını, nükleer alan dahil insan muhakemesine kalan alanın daraldığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) Direktörü Robin Geiss, askeri alanda yapay zeka kullanımının oluşturduğu risklere dikkati çekerek, ölümcül otonom silah sistemlerine ilişkin hukuken bağlayıcı bir anlaşma yapılmasını istedi.

Geiss, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yapay zekanın askeri alanda kullanımının giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Geiss, "Basitçe önümüzde duran soru şu: Makinelerin insanları hedef alıp öldürmesine izin verecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Geiss, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konuda defalarca uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, yapay zeka konusunda kırmızı çizgiyi aşmaya tehlikeli biçimde yakın olunduğunu vurguladı.

Yapay zeka ve otonom sistemlerin askeri alanda şu an yaygın biçimde kullanıldığına işaret eden Geiss, bu teknolojilerin istihbarat analizinde, hedef belirlemede, insansız hava araçlarında, siber saldırılarda ve bilgi operasyonlarında yer aldığını kaydetti.

-"İnsan muhakemesine kalan alan giderek daralıyor"

Geiss, askeri alanda yapay zeka ile karar alma süreçlerinin giderek hızlandığını vurgulayarak, "Karar alma döngüleri makine hızına ulaşıyor ve nükleer alan da dahil, insan muhakemesine kalan alan giderek daralıyor." dedi.

Yapay zeka sistemlerinin şeffaf olmayan yapısının hata ve yanlış hesaplama risklerini artırdığını belirten Geiss, bu alandaki teknolojinin yaygınlaşmasının devlet dışı aktörlerin de gelişmiş operasyonlar gerçekleştirmesini kolaylaştırabileceği uyarısı yaptı.

Geiss, dünyada az sayıda ülke ve şirketin askeri yapay zeka alanındaki güvenlik sonuçlarını şekillendirdiğine değinerek, bu alandaki gelişmelerin gezegendeki diğer bütün devletlerin güvenliğini derinden etkilediğini ifade etti.

Jeopolitik rekabet ve gerilimlerin otonom silahlar konusundaki düzenlemelerde ilerleme sağlanmasının önündeki önemli engeller olduğunun altını çizen Geiss, buna rağmen yapay zekanın etkilerine ilişkin endişelerin farklı jeopolitik blokları aşarak büyük güçleri de harekete geçirdiğini söyledi.

Geiss, BM'nin askeri yapay zekanın daha güçlü biçimde düzenlenmesi ve ölümcül otonom silah sistemlerine ilişkin hukuken bağlayıcı bir anlaşma yapılması çağrılarını tekrarlayarak, uluslararası toplumda bu yöndeki desteğin giderek arttığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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