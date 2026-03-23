UNIFIL Karargahına Roketli Saldırı
UNIFIL Karargahına Roketli Saldırı

23.03.2026 17:18
Lübnan'daki UNIFIL karargahına roket isabet etti, Hizbullah'ın sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde bulunan karargaha roket ve mühimmat isabet ettiğini duyurdu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, son 48 saatte Nakuda beldesindeki UNIFIL karargahına yakın bölgelerde patlama ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

Kurşun ve şarapnellerin UNIFIL karargahı içindeki binalara ve açık alanlara isabet ederek barış güçlerinin hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

UNIFIL karargahı içindeki bir binaya roketin isabet ettiği belirtilen açıklamada, Hizbullah'a işaret edilerek, roketin "devlet dışı bir aktör tarafından ateşlendiğinin" tahim edildiği kaydedildi.

Taraflara UNIFIL güçlerinin güvenliğini sağlama çağrısı yapılan açıklamada, bunu tehlikeye atan her türlü eylemden kaçınmanın tarafların sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Mevcut çatışmanın bir çözüm olmadığı ifade edilen açıklamada, taraflara saldırıları durdurma ve uzun vadeli bir çözüm için çalışma çağrısında bulunuldu.

Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde son dönemde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

