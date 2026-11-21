Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Diodato Abagnara, gücün, ülkenin güneyindeki mevzilerini Lübnan ordusuna devretmeye başladığını bildirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Abagnara, güneydeki Sur kentinde UNIFIL'in sosyal çalışmalarına katılan ve güney Lübnan'ın farklı beldelerinden gelen 70'ten fazla kadının katıldığı bir toplantıda konuştu.

UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından güney Lübnan'da herhangi bir güvenlik boşluğu oluşmamasının önemini vurgulayan Abagnara, UNIFIL'in on yıllar boyunca yürüttüğü başta gözlem, ihlal tespiti ve raporlanması, insani yardımlar, sivillerin korunması ile yerel toplulukların ve kadınların desteklenmesi gibi temel görevlerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in güney Lübnan'daki bölgeleri işgal ederek 1701 sayılı kararı ihlal ettiğini kaydeden Abagnara, uluslararası gücün, görev süresinin son gününe kadar vazifesini yerine getirmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Abagnara, UNIFIL'in, ülkenin güneyindeki mevzilerini Lübnan ordusuna devretmeye başladığını belirtti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve ülkenin güneyini işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulundu.

BMGK, Lübnan'ın talebi üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barış ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek olmak amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, söz konusu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

BM Güvenlik Konseyi, 28 Ağustos 2025'te UNIFIL'in görev süresini son kez 31 Aralık 2026'ya kadar uzatarak Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan BM barış gücünün görevini sona erdirme kararı almıştı.