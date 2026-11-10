ÜNİPERSEN, 5510 mağduriyetine karşı 3600 ek gösterge için TBMM\'ye çağrı yaptı

(ANKARA) - ÜNİPERSEN'den yapılan açıklamada "3600 ek gösterge verilmelidir. TBMM'yi ve ilgili kurumları, kamu çalışanlarının emeklilik güvencesini güçlendirecek düzenlemeleri gündeme almaya çağırıyoruz" denildi.

Üniversite İdari Personel Sendikası'ndan (ÜNİPERSEN), sosyal medya hesabından "Çalışırken Değerli, Emekli Olunca Değersiz miyiz? 5510 Mağduriyeti Giderilmeli" başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, 5510 sayılı Kanun'a tabi kamu görevlilerinin emeklilik döneminde gelir kaybı yaşadığı belirtilerek, emeklilik haklarının iyileştirilmesi ve farklı emeklilik sistemlerinden kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi gerektiği ifade edildi. 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk kez kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanların genel olarak 5510 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı hatırlatılan açıklamada, aynı kurumda benzer görevleri yürüten çalışanların emeklilik haklarının farklı mevzuat hükümlerine göre belirlendiğine dikkati çekildi.

5510 sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı hesaplamasında prime esas kazançlar ve aylık bağlama oranının esas alındığı belirtilirken, emeklilik gelirinin belirlenmesinde çalışma süresinin yanı sıra görev süresince alınan ödemelerin prime esas kazanca dahil edilme durumunun da etkili olduğu kaydedildi.

"ÇALIŞMA DÖNEMİNDEKİ GELİRİ ARTIRAN DÜZENLEMELERİN EMEKLİLİK GÜVENCESİNİ DE GÜÇLENDİRMESİ GEREKİR"

"Sendikamızın itirazı tam da bu noktadadır" denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Kamu çalışanının refahı yalnızca görevde bulunduğu yıllarla sınırlı düşünülemez. Çalışma dönemindeki geliri artıran düzenlemelerin emeklilik güvencesini de güçlendirmesi gerekir. Emekliliğe yansımayan ödemelerle çalışanların bugünkü ihtiyaçlarına cevap aranırken, yarınlarına ilişkin kaygıları görmezden gelinmemelidir. Aynı işyerinde, aynı sorumlulukla görev yapan kamu çalışanlarının emeklilik güvencesindeki farklılıklar giderilmelidir. Kamu görevlileri, yıllarca hizmet verdikten sonra emeklilik hakkını kullanmak ile geçimini sürdürebilmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmamalıdır

"EMEKLİ AYLIKLARININ ALIM GÜCÜ KORUNMALI"

5510 ve 5434 kapsamındaki kamu görevlilerinin emeklilik hakları arasındaki farklılıklar, hak kaybına yol açmadan çalışan lehine giderilmelidir. Aylık bağlama sistemi, emeklilikte yeterli gelir sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Seyyanen ilave ödeme başta olmak üzere emekliliğe yansımayan ücret unsurlarının emekli aylığına yansımasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Emekli aylıklarının alım gücü korunmalı; kamu çalışanlarının emeklilikte ağır gelir kaybı yaşamasını önleyecek kalıcı adımlar atılmalıdır. 3600 ek gösterge verilmelidir. TBMM'yi ve ilgili kurumları, kamu çalışanlarının emeklilik güvencesini güçlendirecek düzenlemeleri gündeme almaya çağırıyoruz. Bu mesele yalnızca bugün emekliliğe hazırlananların değil, kamu hizmetine yeni başlayanların da geleceğini ilgilendirmektedir. Çalışırken emeğiyle değer üreten kamu görevlisi, emekli olduğunda da aynı saygıyı ve güvenceyi hak eder. Emeklilik yoksullaşmanın değil, yılların emeğinin karşılığını almanın dönemi olmalıdır."