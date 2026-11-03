ÜNİPERSEN, yönetmelik değişikliği öncesi hülle atama iddiasıyla YÖK'e başvurdu - Son Dakika
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ÜNİPERSEN, yönetmelik değişikliği öncesi hülle atama iddiasıyla YÖK'e başvurdu

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ÜNİPERSEN, yönetmelik değişikliği öncesi hülle atama iddiasıyla YÖK\'e başvurdu
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ÜNİPERSEN, görevde yükselme yönetmeliğinde 31 Ekim 2026'da yapılan değişiklik öncesinde hülle atama yapıldığını öne sürdü. Sendika, bu iddiayla YÖK ve Cumhurbaşkanlığına başvurduğunu, üniversite memurunun kariyer hakkı için mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

(ANKARA) - ÜNİPERSEN, Kamu Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde 31 Ekim 2026 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde usulsüz atamalar gerçekleştirildiğini öne sürdü. Sendika, söz konusu atamalarla ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamu Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki 31 Ekim 2026 tarihli değişikliğin hemen öncesinde yapılan hülle atamalara ilişkin hem YÖK'e hem de Cumhurbaşkanlığına başvurularımızı yaptık. Üniversite memurunun kariyer hakkından olması gereken seviyede yararlanması için mücadelemiz devam edecek." denildi.

Kaynak: ANKA
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