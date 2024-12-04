UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

UnitedHealthcare CEO\'su Brian Thompson Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Brian Thompson, New York'ta bir konferans öncesi silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

04.12.2024 20:18
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NEW ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson, New York'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgiye göre Thompson, sabah saatlerinde Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken silahlı saldırının hedefi oldu.

Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson'ın göğsüne defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçtı.

Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

New York'un kalabalık yerlerinden olan Manhattan yarımadasında gerçekleşen olay sonrası polis, güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kaçış yönünü belirledi.

Yetkililer, saldırganın kentin en turistik ve yoğun noktalarından biri olan Central Park'a kaçarak izini kaybettirmek istediğini değerlendirdi.

Polis, görgü tanıklarına dayanarak saldırganın maske takmış beyaz bir erkek olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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