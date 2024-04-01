Universal Beijing Resort\'ta Bahar Festivali Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 30 Mart 2024

1. Universal Beijing Resort'ta düzenlenen bahar festivalinden çeşitli görüntüler

3. Universal Beijing Resort'ta düzenlenen bahar festivalinden çeşitli görüntüler

4. Universal Beijing Resort'tan çeşitli görüntüler

1. Bahar Festivali için Cumartesi günü kapılarını açan Universal Beijing Resort, ziyaretçilere eğlenceli karakterler, geçit töreni, yemek, dans ve daha fazlasını sunuyor.

"Arkadaşlarımla bir süre dans ettim. Özellikle tanıştırılmadığınız sürece bu karakterlerle tanışmak zor. Festival sayesinde onlarla yüz yüze etkileşim kurabiliyoruz."

Festival 26 Mayıs'a kadar sürecek.

Universal Stüdyoları'nın dünya genelindeki beşinci tema parkı olan Universal Beijing Resort, Eylül 2021'de resmi olarak faaliyete geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)