YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Universal Beijing Resort'ta Bahar Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

Universal Beijing Resort'ta Bahar Festivali Başladı

Universal Beijing Resort\'ta Bahar Festivali Başladı

Universal Beijing Resort, Bahar Festivali ile ziyaretçilere eğlenceli karakterler, geçit töreni, yemek ve dans gibi etkinlikler sunuyor. Festival 26 Mayıs'a kadar devam edecek.

01.04.2024 14:06  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 30 Mart 2024

1. Universal Beijing Resort'ta düzenlenen bahar festivalinden çeşitli görüntüler

3. Universal Beijing Resort'ta düzenlenen bahar festivalinden çeşitli görüntüler

4. Universal Beijing Resort'tan çeşitli görüntüler

1. Bahar Festivali için Cumartesi günü kapılarını açan Universal Beijing Resort, ziyaretçilere eğlenceli karakterler, geçit töreni, yemek, dans ve daha fazlasını sunuyor.

"Arkadaşlarımla bir süre dans ettim. Özellikle tanıştırılmadığınız sürece bu karakterlerle tanışmak zor. Festival sayesinde onlarla yüz yüze etkileşim kurabiliyoruz."

Festival 26 Mayıs'a kadar sürecek.

Universal Stüdyoları'nın dünya genelindeki beşinci tema parkı olan Universal Beijing Resort, Eylül 2021'de resmi olarak faaliyete geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Universal, Eylül, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Universal Beijing Resort'ta Bahar Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:23:33. #1.11#
SON DAKİKA: Universal Beijing Resort'ta Bahar Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement