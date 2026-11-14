Üniversite hastaneleri için 9 üyeli koordinasyon komitesi kuruldu - Son Dakika
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Üniversite hastaneleri için 9 üyeli koordinasyon komitesi kuruldu

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Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 üyeden oluşan Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kuruldu; komiteye YÖK Başkanı başkanlık yapacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite hastanelerinin ihtiyaçlarının paydaş kurumlarla birlikte karşılanacağını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kurulmasına ilişkin, "Üniversite hastanelerimizin ihtiyaçlarını paydaş kurumlarımızla birlikte gidereceğiz." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kuruluşuna ilişkin usul ve esasları belirlenen Komiteye, YÖK Başkanı başkanlık edecek.

Toplam 9 üyeden oluşacak Komitede, kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra üniversitelerden seçilecek temsilciler de görev alacak.

Komitede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun temsilcileri bulunacak.

Ayrıca devlet yükseköğretim kurumlarında görevli rektörler arasından bir rektör ile üniversite hastanelerinin başhekimleri arasından bir temsilci YÖK tarafından seçilecek.

Mali sürdürülebilirlik ve hizmet kalitesi ön planda olacak

Komite, üniversite hastanelerinin mali durumlarını ve döner sermaye gelir-giderlerini izleyecek. Mali sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar, ilgili kurumların koordinasyonu ve ortak değerlendirmeleriyle ele alınacak.

Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin, verimliliğinin ve hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirilecek.

Eğitim, araştırma ve dijital dönüşüm desteklenecek

Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, personel ve kadro ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, idari süreçlerin iyileştirilmesi de Komitenin çalışma alanları arasında yer alacak.

Bu konulardaki ihtiyaç ve öneriler, Komite üyesi ilgili kurumların ortak değerlendirmeleriyle ele alınacak. Ayrıca yapay zeka ve dijital dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi teşvik edilecek.

Komitenin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk haftasında toplanması öngörülüyor. Bu takvim doğrultusunda ilk toplantının ocak ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Komite, faaliyetlerine ilişkin altışar aylık izleme raporlarını aralık ve haziran aylarında, yıllık ilerleme raporlarını ise izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar ilgili kurumlara sunacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, yeni koordinasyon yapısına ilişkin, "Üniversite hastanelerimizin ihtiyaçlarını paydaş kurumlarımızla birlikte gidereceğiz." ifadesini kullandı.

Özvar, üniversite hastanelerini mali açıdan sürdürülebilir, bilimsel açıdan güçlü ve sağlık hizmetlerinde daha etkin bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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