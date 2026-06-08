Üniversite Öğrencileri Doğada Moral Depoladı - Son Dakika
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Üniversite Öğrencileri Doğada Moral Depoladı

Üniversite Öğrencileri Doğada Moral Depoladı
08.06.2026 11:01
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Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, final öncesi Atabarı Kayak Merkezi'nde kamp yaparak moral buldu.

ARTVİN Çoruh Üniversitesi öğrencileri, final sınavları öncesinde düzenlenen 'Doğada Bir Gün' etkinliği kapsamında Atabarı Kayak Merkezi'nde kamp yaparak, moral depoladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Doğa Topluluğu ve İzcilik Kulübü'ndeki öğrencileri, kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Atabarı Kayak Merkezi'nde 'Doğada Bir Gün' etkinliği düzenledi. Öğrenciler, etkinlik kapsamında kamp yaptı. Final sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte; doğa yürüyüşleri, çeşitli oyunlar ve takım aktiviteleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Üniversitenin geleneksel hale getirdiği organizasyon kapsamında öğrenciler, akademisyenler ve misafirlerin katılımıyla yaklaşık 200 kişilik grup Mersivan Dağı'nın eşsiz doğasında bir araya geldi. Çadırların kurulduğu etkinlikte, öğrenciler hem kamp deneyimi yaşadı hem de doğayı yakından tanıma fırsatı bulup, sınavlar öncesi moral buldu. Öğrencilerin, yeşil doğayla iç içe kamp yaptığı anlar dronla görüntülendi.

'HER YIL DÜZENLEMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fikri Özkan, bölgenin eşsiz doğasıyla iç içe olduklarını belirterek, "Biz üniversite olarak her yıl şunu düzenlemeye gayret ediyoruz. Artvin'in zor coğrafyasında ve güzel doğasını öğrencilerimize her fırsatta yaşatmaya gayret ediyoruz. Bugün de yine 'Doğada Bir Gün' adı altında, geleneksel olarak her yıl yaptığımız final öncesi doğada bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik çerçevesinde Artvin'in güzel doğasını öğrencilerimize yaşatmaya gayret ediyoruz. Çocuklara doğa yürüyüşleri için bir parkur belirledik. Her yıl aynı parkurda güvenlik sistemi oluşturarak yürüyüşler gerçekleştiriyoruz. Kıştan kalan kar kütleleri var. Karları gördük bu mevsimde. Artvin'in güzel doğasını onlara gösterip yaşattık" dedi.

Çoruh Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2'nci Sınıf Öğrencisi ve İzcilik Topluluğu Kulübü Başkanı Sariye Aktaş, "Birlik, beraberliğin olduğu, öğrencilerin de kaynaştığı güzel bir kamp etkinliğini gerçekleştirdik. Öğrencilerle birlikte çadırlar kuruldu, yürüyüşlerimiz, olacak. Bu önemli etkinliğimiz, ilk kamp deneyimim. Birçok arkadaşımın da ilk kamp deneyimi" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Toprak Gündüz, ilk kamp deneyimini yaşadığını belirterek, "İlk kez çadır kurduk, ilk kez çadır kurulumunu öğrendik, çoğu arkadaşımla beraber. Deneyimli olanlar da vardı. Beraber yardımlaştık. İlk kamp deneyimimiz olacak çadır kurulumundan ziyade. Güzel, keyifli oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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