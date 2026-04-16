Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversite Öğrencilerinden Kitap Desteği
16.04.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahibi lise öğrencilerine kitap hediye etti.

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine yönelik kitap desteğinde bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri tespit etti.

Farklı üniversitelerdeki öğrenciler ile yardımsever kişilerin de desteğiyle bu öğrencilere soru bankası ve konu anlatım kitapları hediye edildi.

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Arda Ölmez, AA muhabirine, arkadaşlarıyla kitap seferberliği başlattıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Ölmez, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruların ardından Ankara, İzmir ve Aydın gibi Türkiye'nin farklı kentlerinden destek geldiğini anlattı.

Ölmez, "Kırsal bölgede okuyan arkadaşlarımızın hiçbir eksiklikleri olmasın. Onlar da büyükşehirlerde okuyan arkadaşları gibi bütün her şeye erişebilsin diye uğraşıyoruz. Onlara da kitap desteği sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ankara Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Programı öğrencisi Talha Celal Turan ise gerçekleştirdikleri çalışmada çok güzel geri dönüşler ve Türkiye'nin farklı noktalarından kitap yardımı aldıklarını aktardı.

Kitapları öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Hediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:06:48. #7.13#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencilerinden Kitap Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.