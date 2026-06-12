Üniversite Öğrencilerinden Tiyatro ile Farkındalık - Son Dakika
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Üniversite Öğrencilerinden Tiyatro ile Farkındalık

12.06.2026 11:24
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Kastamonu'da yurt öğrencileri, sosyal medya dolandırıcılığına dikkati çekmek için tiyatro sahneledi.

Kastamonu'da yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, sosyal ve toplumsal konulara dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahneliyor.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Hüma Hatun Kız Yurdu'nda kalan 11 öğrenci, kendisini savcı, asker, polis veya kamu görevlisi olarak tanıtarak dijital yöntemlerle insanları dolandırmaya çalışanlara dikkati çekmek amacıyla "İşlenmemiş Suçlar Birimi" isimli tiyatro oyununu hazırladı.

Yönetmen Füsun Yıldız öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, amatör tiyatro oyunu yazarı Ahmet Arslan'ın yazdığı oyunu yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından yurtlarında sahneye koydu.

Füsun Yıldız, AA muhabirine, toplumu ilgilendiren konulardan oyunlar çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Her dönem toplumsal konuları içeren oyunlar ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Yıldız, "İlk dönem 'aile' kavramını ele aldık. İkinci dönemde yazarımız Ahmet Arslan'ın teşvikiyle 'dijital vicdan' konulu tiyatro oyununu sahneledik." dedi.

Dijital dolandırıcılık olaylarının son dönemde çok fazla arttığına işaret eden Yıldız, "Bu oyun günümüzün en büyük sosyal problemlerinden biri olan sosyal medya üzerindeki yanlışlıklar, yanlış aktarımlar, yalanlar, dolanlar ve kandırma üzerine kuruldu. Amacımız gençlerimiz üzerinden toplumu, yeni yetişen nesli sosyal medya konusunda bilinçlendirmek, sosyal medya üzerinde dönen yalanları, yanlışları ve bilgi kirliliğini sanatın da içinde olduğu, çocukların sanatla buluştuğu alanda topluma yansıtmak." diye konuştu.

Öğrenciler sanatla buluşturularak kendilerini geliştirmeleri de sağlanıyor

Oyunları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle hazırladıklarını dile getiren Yıldız, "Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimizin sanatla buluştuğu, tiyatroyla tanıştığı, kendisini geliştirdiği bir alan yaratmak amacıyla oyunu hazırladık. 'Aile' kavramından yola çıkarak oynadığımız ilk oyun hem Gençlik ve Spor Müdürlüğünde hem Kredi Yurtlar Kurumunda çok beğenildiği için ikinci oyunla daha fazla gence ulaşmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden Münire Alkaya ise yurtta pek çok etkinlik yapıldığını anlatarak, "Üniversiteye sadece okumak için gelmek istemedim. Sosyal, kültürel, sanatsal yönden geliştirecek kurslara katılmak istedim. Böyle bir oyun olacağını duyunca tiyatro kursuna katıldım. Toplumsal mesajları olan bir oyunda oynamaktan mutlu oldum." dedi.

Rümeysa Deniz de üniversite öğreniminin yanı sıra kültürel ve sanatsal çalışmalarda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Oyunun ana düşüncesi, sosyal medyada ya da yalan dolan dönen mecralardaki kişilere bu denli kanalize olmamamız, farkındalık kazanmamız gerektiğidir. Üniversiteli gençler olarak toplumun aydınlanması ve kalkınması konusunda önemli rol almaktayız. Üniversite öğrencileri olarak insanlara farkındalık kazandırmak amacıyla burada bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sosyal Medya, Kastamonu, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencilerinden Tiyatro ile Farkındalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erkan Köse Erkan Köse:
    ülke imajı açısından harika bir şey bu tür kültürel etkinlikler yurt dışında da duyulsa yeni nesil böyle çalışmalar yapsa 0 0 Yanıtla
  • Deniz Shee Deniz Shee:
    bu tiyatro oyunun ekonomik faydasından ziyade gençlerin bilinçlendirilmesi açısından bakılırsa ne kadar etkili olur merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Ebru Kurt Ebru Kurt:
    güzel bir girişim ama maalesef bu tür şeyler yurtlarda kalan çocuklar için yeterli gelmiyor sosyal medya dolandırıcılığı çok yaygınlaştı artık 0 0 Yanıtla
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