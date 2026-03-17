Üniversite Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
17.03.2026 15:10
Niğde'de şarampole yuvarlanan otomobilde 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Nur Özcan yaşamını yitirdi.

NİĞDE'de şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aleyna Nur Özcan (24), toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Niğde-Çiftlik kara yolunda meydana geldi. Enes Ağaçcı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 51 ACN 748 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ağaçcı ile otomobildeki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Aleyna Nur Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta ağır yaralanan Mustafa Soy ile Mehmet Emin Demir ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Enes Ağaçcı ve Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için morga gönderildi. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Aleyna Nur Özcan'ın cenazesi, Muradiye Hacı Arif Tuncel Camisi'ne getirildi. Camideki namaza ailesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yakınları ve çok sayıda seveni geldi. Özcan, kılınan namazın ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

