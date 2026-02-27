Üniversite Öğrencisi TIR'a Çarparak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversite Öğrencisi TIR'a Çarparak Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencisi TIR\'a Çarparak Hayatını Kaybetti
27.02.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de otomobilin TIR'a çarpması sonucu 24 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

NİĞDE'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Cemil Burak Toker (24), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. Cemil Burak Toker yönetimindeki 34 SN 8612 plakalı otomobil, aynı yönde giden Adil S. yönetimindeki 27 AJF 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren araçta sıkışan Toker, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Toker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförünün ifadesi alındı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Toker'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bor İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Niğde, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencisi TIR'a Çarparak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:14:55. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencisi TIR'a Çarparak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.