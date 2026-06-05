Üniversite öğrencisi Zehra Kaçar'ın cenazesi kaldırıldı

Burdur'da kaldığı yurdun 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zehra Kaçar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kaçar için memleketi Manisa'nın Selendi ilçesi Kırsal Pınarlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına baba Zülfikar Kaçar, anne Güler Kaçar, kardeşi Fatih Kaçar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uyumaz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Çifci, öğretim üyesi Doç. Dr. Duygu Kurtoğlu, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede Kaçar'ın sevenleri gözyaşı dökerken, annesi ile babası yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Cenaze töreninde konuşan Prof. Dr. Ahmet Uyumaz, Kaçar'ın okulun sevilen öğrencilerden biri olduğunu belirtip, olaydan bir gün önce ödevlerini öğretmenine teslim ettiğini ve bir sorununun olmadığını söyledi.

Kaçar'ın cenazesi cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa),