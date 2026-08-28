Üniversite ve Belediye İş Birliği Güçleniyor

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol'u ziyaret etti.

Ziyarette, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Turabi ile Özyol, Amasya Üniversitesinin Gümüşhacıköy'de yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca üniversite ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, ilçedeki öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Özyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Turabi de yeni eğitim-öğretim yılının üniversite, öğrenciler ve Gümüşhacıköy için verimli geçmesini temenni etti.