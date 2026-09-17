Üniversitelere 20 yılda 183 milyar lira AR-GE desteği sağlandı - Son Dakika
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Üniversitelere 20 yılda 183 milyar lira AR-GE desteği sağlandı

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Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, son 20 yılda üniversitelere toplam 183 milyar lira AR-GE yatırımı ödeneği tahsis edildiğini, bu kaynaklarla 103 merkezi ve 299 tematik laboratuvar kurulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Başkanlık tarafından son 20 yılda üniversitelere toplam 183 milyar lira AR-GE yatırımı ödeneği tahsis edildiğini, AR-GE yatırımlarına sağlanan kaynaklarla 103 merkezi laboratuvar ve 299 tematik laboratuvar kurulumu gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Toplantısı", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şenel, burada yaptığı konuşmada, dünyada bilim, teknoloji ve yenilik alanında büyük dönüşüm yaşandığını, ülkelerin üretim yapılarının, rekabet güçlerinin ve küresel değer zincirlerindeki konumlarının yeniden şekillendiğini söyledi.

Bu nedenle güçlü bilimsel altyapının, nitelikli araştırmacı insan kaynağı ve üniversite-kamu-özel sektör arasındaki işbirliklerini destekleyen etkin bir araştırma ve yenilik ekosisteminin ülkelerin uzun vadeli kalkınması açısından her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirten Şenel, "Araştırma kapasitemizin geliştirilmesini, nitelikli insan kaynağımızın güçlendirilmesini ve üretilen bilginin ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini önceliklendirmekteyiz. Başkanlığımız tarafından son 20 yılda enflasyondan arındırılmış sabit fiyatlarla üniversitelerimize toplamda 183 milyar lira AR-GE yatırımı ödeneği tahsis edildi. AR-GE yatırımlarına sağlanan kaynaklarla 103 merkezi laboratuvar ve 299 tematik laboratuvar kurulumu gerçekleştirildi. Böylece üniversitelerimizin ve araştırmacılarımızın nitelikli araştırma yapabilmesi için ihtiyaç duydukları fiziksel ve teknik altyapıyı önemli ölçüde güçlendirdik." dedi.

Şenel, güçlü bir araştırma ekosisteminin yalnızca altyapı yatırımlarıyla oluşturulamayacağına işaret ederek, araştırmacıların farklı ihtiyaçlarına ve akademik disiplinlerin kendine özgü yapısına uygun, çeşitlendirilmiş ve birbirini tamamlayan farklı AR-GE destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu anlattı.

Bu yapının önemli bileşenlerinden birinin TÜBİTAK destekleri olduğunu vurgulayan Şenel, sağlık alanındaki araştırmalar için TÜSEB, enerji, tabii kaynaklar ve maden alanındaki araştırmalar için TENMAK'ın önemli destek mekanizmaları arasında yer aldığını ifade etti.

Şenel, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nın rolünün, mevcut araştırma desteklerine tamamlayıcı olarak araştırma üniversitelerinin kurumsal yetkinliklerini, öncelikli alanlarda araştırma kapasitelerini ve uluslararası rekabet güçlerini performans odaklı olarak özel desteklerle güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

"Önemli olan şeffaflık ve adil işleyiş"

Kalkınma planlarında araştırma üniversitelerinin güçlendirilmesi ve özel desteklerle araştırma kapasitelerinin geliştirilmesinin önemli bir hedef olduğunu belirten Şenel, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda 2022 yılında Başkanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan işbirliği protokolüyle bu program hayata geçirilmiştir. 2022'de cari fiyatlarla 100 milyon lira olarak başlattığımız bu mali desteği 2026'da 1,4 milyar lira seviyesine yükselttik. Önümüzdeki yıl için de 2 milyar liralık bir bütçe tahsis ettik. Buradaki temel yaklaşımımız, bilimsel yetkinliği esas alan, objektif kriterler çerçevesinde katma değeri yüksek araştırmaları desteklemektir. Üniversitelerimizin bu programı gerek ulusal gerek uluslararası arenada kendilerini daha ileri bir konuma taşımaları için önemli bir fırsat olarak görmelerini, araştırma kapasitelerini geliştirmeye ve yüksek katma değerli bilimsel çıktılar üretmeye yönelik stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmesini ve disiplinler arası bakış açısıyla üniversitelerin güçlü olduğu alanlarda daha iddialı, bütüncül ve yüksek katma değer üretebilecek projelerin önceliklendirilmesini bekliyoruz."

Şenel, sürecin düzenli ve objektif bir izleme ve değerlendirme mekanizmasıyla desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bugün ortaya çıkan tecrübelerin yeni politika mekanizmalarının geliştirilmesine de katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

İzleme ve değerlendirme süreçlerinde objektiflik, şeffaflık ve adil işleyişin temel ilkeleri olduğunu vurgulayan Şenel, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimiz arasındaki sağlıklı rekabetin sürdürülebilmesi, performansların karşılaştırılabilir ve güvenilir ölçütlerle değerlendirilmesi sürecine bağlıdır. Nihai hedefimiz, bilimsel yetkinliği güçlenen, uluslararası ölçekte daha görünür ve saygın hale gelen, nitelikli araştırmacılar yetiştiren ve ürettiği bilgiyi teknolojiye, ekonomik ve toplumsal değere dönüştürebilen araştırma üniversiteleri oluşturmaktır. Araştırma üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması aynı zamanda Türkiye'nin araştırma ve yenilik ekosisteminin küresel ölçekteki rekabet gücünü de yükseltecektir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak bizler de ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda gerekli politika ve finansman mekanizmalarını geliştirmeye, kamu kaynaklarının etkin kullanımını gözetmeye ve programdan elde edilen sonuçları yeni politika ve uygulamalara yansıtmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki kamu, üniversiteler ve özel sektörün ortak çabasıyla Türkiye bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini daha da güçlendirecek, küresel ölçekte daha rekabetçi ve yüksek katma değer üreten bir konuma ulaşacaktır."

Kaynak: AA
İbrahim ŞenelTeknolojiGüncelSon Dakika

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