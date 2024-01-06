Üniversiteliler kampüste sigara izmariti topladı

AMASYA - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenciler sigaranın çevreye ve sağlığa verdiği zararlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kampüs alanında sigara izmariti topladı. Etkinliğin görüntüleri üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Üniversitenin Yeşilay ve Kalite kulüplerinin işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte arkadaşlarıyla birlikte izmarit toplayan Yeşilay Amasya Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Yasin Arkan, "Sigaranın insana, izmaritin ise doğaya verdiği zarar konularında arkadaşlarımızla bilgiler verdik" dedi.

Sigara kullanan arkadaşlarından bu kötü alışkanlıktan vazgeçmelerini istediklerini anlatan Türkçe Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Fatma Yaşar, üniversitede sayıları giderek artan Yeşilay gönüllüsü sayısının 500'ü geçtiğini söyledi.

Sigaranın zararlarıyla ilgili öğretmen adayı arkadaşlarına hatırlatmada bulunduklarını anlatan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Nazlı Nur Çağlayan da, "Çünkü buradan mezun olacak arkadaşlarımız öğretmenlik yapacaklar. Geleceğimiz olan çocukları, gençleri yetiştirecekler. Bunun için de ilk o arkadaşlarımızın dikkatini çekmek istedik" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele konusunda faaliyetler gerçekleştirdiklerine değinen Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Çekin ise, "Öğrencilerimizin sigara kullanmamaları öncelikli amacımız. Kullananların da izmaritleri kovalara atmalarını sağlayarak çevreyi temiz tutmayı hedefliyoruz. 'Temiz eğitim, temiz çevre' sloganıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.