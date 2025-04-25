Üniversiteliler oto eksperliğini teorik ve pratik eğitimle öğreniyor - Son Dakika
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Üniversiteliler oto eksperliğini teorik ve pratik eğitimle öğreniyor

Üniversiteliler oto eksperliğini teorik ve pratik eğitimle öğreniyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı tarafından kurulan Oto Test ve Ekspertiz Merkezi'nde öğrenciler mesleğin inceliklerini teorik ve pratik eğitimle öğreniyor.

25.04.2025 12:46
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı tarafından kurulan Oto Test ve Ekspertiz Merkezi'nde öğrenciler mesleğin inceliklerini teorik ve pratik eğitimle öğreniyor.

Avşar Kampüsü içerisinde ocak ayında oluşturulan Oto Test ve Ekspertiz Merkezi, öğrencilere eğitim desteği sunmasının yanı sıra dışarıdan gelen vatandaşların araçlarına da hizmet veriyor.

Burada öğrenciler, otomobillerin motorundan elektronik sistemlerine kadar pek çok parçada detaylı analiz yapma fırsatı buluyor.

Üniversiteliler, akademisyenlerden eksperlik mesleğinin inceliklerini de öğreniyor.

Merkezde ayrıca, şehit ve gazi yakınları ile devlet memurlarına tüm ekspertiz türlerinde yüzde 20 indirim sağlanıyor.

" Türkiye'de ilk üniversite olduk"

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, AA muhabirine, Otomotiv Teknolojisi Programı bünyesinde kurulan Oto Test ve Ekspertiz Merkezi'nin Türkiye'de üniversite bünyesinde açılan ilk merkez olduğunu söyledi.

Merkezin oto ekspertiz raporu verme dışında öğrencilere de eğitim sunduğuna dikkati çeken Kurşun, şöyle konuştu:

"Üniversiteler ve kamu kurumları arasında ilk defa böyle çalışmanın olması bizim için iftihar vesilesi. Açtığımız Oto Ekspertiz Merkezi ile Türk Standartları Enstitüsünce verilen TSE 13805 Hizmet Yeterlilik Belgesi alma başarısını gösteren Türkiye'de ilk üniversite olduk. Burada öğrencilerimizi vatandaşla buluşturup ekspertiz raporu verebiliyor olmamız insanlara katkı sunuyor. Merkezimizde motor, mekanik, kaporta ve boya olmak üzere araçların 240 noktadan testini yapıyoruz. Öğrencilerimiz araçları hem yerinde görme fırsatı buluyor hem de öğreniyor."

Kurşun, öğrencilerin diplomalarının yurt dışında da geçerli olduğunu ifade etti.

Öğrenciler mesleki deneyim kazanıyor

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Zencirkıran da Otomotiv Teknolojisi Programı'nda öğrencilere benzin ve dizel yakıt teknolojisine sahip araçlar konusunda eğitim verildiğini anlattı.

Ekspertiz atölyesinde öğrencilerin farklı model ve marka araçların motor, mekanik, kaporta ve boya bölümlerini inceleyerek mesleki deneyim kazandığını ifade eden Zencirkıran, "Birinci amacımız eğitim. Öğrencilerimizin burada iyi bir şekilde eğitim almalarını sağlayarak mezun etmek istiyoruz. İkinci amacımız da vatandaşlarımıza tam donanımlı bir şekilde araç ekspertiz hizmeti sunmak." dedi.

Satın almak istediği aracı üniversitenin Oto Test ve Ekspertiz Merkezi'ne getiren Mesut Mert de kurumsal bir merkez olduğu için burayı tercih ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Sütçü İmam Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteliler oto eksperliğini teorik ve pratik eğitimle öğreniyor - Son Dakika

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