Ünlü Adem Kılıçcı'dan Uyuşturucu İfadesi

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Adem Kılıçcı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kılıçcı ifadesinde, "Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı'nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

'BİR DEFAYA MAHSUS ESRAR KULLANMIŞTIM'

Gözaltına alınanlardan Adem Kılıçcı savcılıktaki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır. Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Adem Kılıçcı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.