Ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur adli kontrolle serbest bırakıldı

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Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından annesi tarafından yurtdışına kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C'nin babası olan ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur, adli kontrolle serbest bırakıldı. Cihantimur'un aracı bir basın mensubunun ayağını ezmesiyle olaylar daha da karmaşıklaştı.

15.03.2024 15:54  Güncelleme: 15:55
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GAYE ŞEYMA CAN

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ifade veren ünlü estetik uzmanı baba Bülent Cihantimur adli kontrolle serbest bırakıldı.  Adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmadan kaçarcasına uzaklaşan Bülent Cihantimur'un aracı bir basın mensubunun ayağını ezdi.

Kemerburguz yolundaki kazadan saatler sonra gerçekleşen yurtdışına kaçışta payı olup olmadığı tartışılan Bülent Cihantimur, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Ehliyetsiz ve aşırı hızla kullandığı araçla bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra annesi tarafından yurtdışına kaçırılan T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un işyerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmıştı. Kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Bugün İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Cihantimur hakkında savcılık yurtdışına çıkış yasağına ek imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Cihantimur yurtdışına çıkış yasağına ek imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayadan kaçarcasına uzaklaşan Bülent Cihantimur'un aracı bir basın mensubunun ayağını ezdi.

Ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur adli kontrolle serbest bırakıldı
Kaynak: ANKA

Bülent Cihantimur, Ünlüler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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