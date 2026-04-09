Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 2026/73811 sayılı dosyası kapsamında; İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 9 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, 2 şüphelinin firari durumda olduğunu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler."

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.