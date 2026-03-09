Ünlü Şarkı Sözü Yazarı Ülkü Aker Hayatını Kaybetti

"Mavi Boncuk", "İnleyen Nağmeler", "Boşvere Boşvere" ve "Tek Başına" gibi unutulmaz şarkıların sözlerini kaleme alan Ülkü Aker, hayatını kaybetti."

Aker'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Büyükçekmece'de bulunan Aybars Ak Camisi'nde kılınacak namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanatçının vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye yayınlayan Ajda Pekkan, "Müzik bizi birçok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker'e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker'i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Nilüfer de yaşadığı üzüntüyü, "İçime bir acı oturdu duyunca. Ülkü Aker'i kaybetmişiz. Efsane şarkı sözü yazarı, yüzlerce pop müzik ve Türk müziği sözlerinin yaratıcısı Ülkü Aker artık yok. 'Son Arzum', ' Hey Gidi Günler', 'Kim Arar Seni', 'Of Aman Aman' gibi ve daha pek çok hit olan şarkımın söz yazarı. Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." sözleriyle aktardı.

Pek çok başarılı sanatçıyla birlikte çalıştı

Ülkü Aker kimi kaynaklara göre 1943'te kimi kaynaklara göre ise 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Başarılı isim, 1960'lı yılların sonunda yabancı bestelere yazdığı Türkçe sözlerle Türk pop müziğinde önemli bir rol oynadı. Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve Fikret Şeneş gibi isimlerle aranjman akımının önemli temsilcilerinden biri oldu.

Alaturka ve arabesk eserlere de imza atan Aker, Ajda Pekkan, Nilüfer, Selda Bağcan, Sezen Aksu, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman ve Semiramis Pekkan da dahil pek çok başarılı sanatçıyla birlikte çalıştı.

Aker, 2011 yılında unutulmaz şarkılarına yer verdiği "35 Yılın Şarkıları" adlı bir anı albümü çıkardı.

Söz yazarlığını yaptığı şarkılardan bazıları şöyle:

"Benim Gözüm Sende", "İnleyen Nağmeler", "Bir Fincan Kahve Olsam", "Eskimeyen Dost", "Yok Yok Yalan Deme", "Sana Ne Kime Ne", "Boşvere Boşvere", "Kim Arar Seni Kimi Arar", "Tek Başına", "Son Verdim Kalbimin İşine", "Dünya Dönüyor", "Göreceksin Kendini", "Boş Sokak", "Sana Neler Edeceğim", "Kandil", "Bir Gülü Sevdim", "Olanlar Oldu", "Bana Yalan Söylediler", "Mavi Boncuk", "Başıma Gelenler", "Selam Söyle", "Son Arzum"