Ünlü Şarkı Sözü Yazarı Ülkü Aker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü Şarkı Sözü Yazarı Ülkü Aker Hayatını Kaybetti

09.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Aker, Türk müziğine damga vuran şarkı sözleri yazarı, vefat etti. Cenazesi bugün defnedilecek.

"Mavi Boncuk", "İnleyen Nağmeler", "Boşvere Boşvere" ve "Tek Başına" gibi unutulmaz şarkıların sözlerini kaleme alan Ülkü Aker, hayatını kaybetti."

Aker'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Büyükçekmece'de bulunan Aybars Ak Camisi'nde kılınacak namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanatçının vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye yayınlayan Ajda Pekkan, "Müzik bizi birçok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker'e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker'i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Nilüfer de yaşadığı üzüntüyü, "İçime bir acı oturdu duyunca. Ülkü Aker'i kaybetmişiz. Efsane şarkı sözü yazarı, yüzlerce pop müzik ve Türk müziği sözlerinin yaratıcısı Ülkü Aker artık yok. 'Son Arzum', ' Hey Gidi Günler', 'Kim Arar Seni', 'Of Aman Aman' gibi ve daha pek çok hit olan şarkımın söz yazarı. Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." sözleriyle aktardı.

Pek çok başarılı sanatçıyla birlikte çalıştı

Ülkü Aker kimi kaynaklara göre 1943'te kimi kaynaklara göre ise 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Başarılı isim, 1960'lı yılların sonunda yabancı bestelere yazdığı Türkçe sözlerle Türk pop müziğinde önemli bir rol oynadı. Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve Fikret Şeneş gibi isimlerle aranjman akımının önemli temsilcilerinden biri oldu.

Alaturka ve arabesk eserlere de imza atan Aker, Ajda Pekkan, Nilüfer, Selda Bağcan, Sezen Aksu, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman ve Semiramis Pekkan da dahil pek çok başarılı sanatçıyla birlikte çalıştı.

Aker, 2011 yılında unutulmaz şarkılarına yer verdiği "35 Yılın Şarkıları" adlı bir anı albümü çıkardı.

Söz yazarlığını yaptığı şarkılardan bazıları şöyle:

"Benim Gözüm Sende", "İnleyen Nağmeler", "Bir Fincan Kahve Olsam", "Eskimeyen Dost", "Yok Yok Yalan Deme", "Sana Ne Kime Ne", "Boşvere Boşvere", "Kim Arar Seni Kimi Arar", "Tek Başına", "Son Verdim Kalbimin İşine", "Dünya Dönüyor", "Göreceksin Kendini", "Boş Sokak", "Sana Neler Edeceğim", "Kandil", "Bir Gülü Sevdim", "Olanlar Oldu", "Bana Yalan Söylediler", "Mavi Boncuk", "Başıma Gelenler", "Selam Söyle", "Son Arzum"

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Edebiyat, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü Şarkı Sözü Yazarı Ülkü Aker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:31:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Ünlü Şarkı Sözü Yazarı Ülkü Aker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.