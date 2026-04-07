(İSTANBUL) - Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan, sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" operasyonunda gözlatına alınan Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, 3 kişinin serbest bırakılmasına karar vererek, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Son Dakika › Güncel › Ünlüler Uyuşturucu Operasyonunda Serbest - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?