Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: İfadeler Ortaya Çıktı
10.04.2026 14:16
Müzik dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında, Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso ve diğer bazı isimler gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü adli kontrol ile serbest bırakıldı, diğerleri ise sorgulandı.

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, milli binici ve tasarımcı Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. Operasyonda, Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde sevgilisinin çantasında esrar, Zeynep Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimler, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu serbest bırakıldı. Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest kaldı.

Melek Mosso, bipolar bozukluk ve anksiyete hastası olduğunu, reçeteli ilaçları kullandığını belirterek, uyuşturucu temin etme kastı olmadığını söyledi. İlkay Şencan, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf ederek, Simge Sağın'ın haberi olmadığını ifade etti. Simge Sağın da çantadaki uyuşturucudan haberi olmadığını ve kendisinin fibromiyalji hastası olduğu için reçeteli ilaçlar kullandığını belirtti.

Ersay Üner, panik atak hastası olduğunu ve evde bulunan 2 milyon 568 bin 180 TL'yi panikle bahçeye attığını açıkladı. Mustafa Ceceli ve İbrahim Çelikkol, hayatları boyunca uyuşturucu kullanmadıklarını ve bu tür ortamlarda bulunmadıklarını söyledi. Bengü Erden ve Deha Bilimler de benzer şekilde uyuşturucu kullanmadıklarını ifade etti. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ise evinde bulunan hapların doktor kontrolünde reçeteli olduğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

15:27
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
