Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: İfadeler Ortaya Çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, milli binici ve tasarımcı Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. Operasyonda, Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde sevgilisinin çantasında esrar, Zeynep Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimler, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu serbest bırakıldı. Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest kaldı.

Melek Mosso, bipolar bozukluk ve anksiyete hastası olduğunu, reçeteli ilaçları kullandığını belirterek, uyuşturucu temin etme kastı olmadığını söyledi. İlkay Şencan, ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf ederek, Simge Sağın'ın haberi olmadığını ifade etti. Simge Sağın da çantadaki uyuşturucudan haberi olmadığını ve kendisinin fibromiyalji hastası olduğu için reçeteli ilaçlar kullandığını belirtti.

Ersay Üner, panik atak hastası olduğunu ve evde bulunan 2 milyon 568 bin 180 TL'yi panikle bahçeye attığını açıkladı. Mustafa Ceceli ve İbrahim Çelikkol, hayatları boyunca uyuşturucu kullanmadıklarını ve bu tür ortamlarda bulunmadıklarını söyledi. Bengü Erden ve Deha Bilimler de benzer şekilde uyuşturucu kullanmadıklarını ifade etti. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ise evinde bulunan hapların doktor kontrolünde reçeteli olduğunu belirtti.