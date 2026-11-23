İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, görev başındaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçlarla saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen İHA saldırısında UNRWA çalışanı Adil el-Halu yaşamını yitirdi.

Saldırı sırasında görev başında olduğu belirtilen Halu'nun üzerinde UNRWA personeli olduğunu gösteren yelek bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de zorla yerinden edilen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu Han Yunus'un Asda bölgesinde 1, Zeyni Caddesi'nde de 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1675 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 95 kişinin yaralandığını bildirmişti. Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında toplam can kaybının 74 bin 742'ye, yaralı sayısının ise 176 bin 227'ye ulaştığı kaydedilmişti.