UNRWA'dan Lübnan'daki Göç Uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişinin göçe zorlandığını bildirdi.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ı hedef alan hava saldırılarına ve yol açtığı göçe dikkati çekti.

Açıklamada, "Savaşın bitmek bilmeyen döngüleri, Lübnan'da yüz binlerce kişiyi bir kez daha evlerini terk etmeye zorladığı gibi köyleri ve mahalleleri enkaza dönüştürüyor." ifadeleri kullanıldı.

?Şu anda son derece zor koşullarla karşı karşıya olan ve önceki savaşların etkilerinin yükü altında kalan Lübnan halkının güvenlik ve istikrara muhtaç olduğu vurgulanan açıklamada, Lübnan'daki Filistinli mültecilerle ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

"?Filistinli mülteciler için ise bu kriz, zaten acılarla bitkin düşmüş topluluklara daha fazla korku, yıkım ve kargaşa getiren bir başka yıkıcı darbe olacak."

?Savaşın derhal durdurulması ve sivillerin korunmaya alınması çağrısı yapılan açıklamada, Lübnan'da insanların ulaşabileceği temel hizmetlerin sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca UNRWA'nın, artan her türlü zorluk karşısında Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.