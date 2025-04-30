UNRWA: Gazze'deki Personel İnsanlık Dışı Muameleye Maruz Kaldı - Son Dakika
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UNRWA: Gazze'deki Personel İnsanlık Dışı Muameleye Maruz Kaldı

BM yetkilisi Lazzarini, İsrail'in Gazze'deki UNRWA personeline yönelik kötü muamele ve gözaltıları kınadı.

30.04.2025 00:32
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 50'den fazla UNRWA personelinin gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldığını ve canlı kalkan olarak kullanıldığını belirtti.

X hesabından yaptığı paylaşımda Lazzarini, İsrail'in Gazze'de görev yapan UNRWA personeline yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde savaşın başından bu yana aralarında öğretmenler, doktorlar ve sosyal hizmet görevlilerinin de bulunduğu 50'den fazla UNRWA personelinin gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldıklarını, insanlık dışı muamele gördüklerini, dövüldüklerini ve canlı kalkan olarak kullanıldıklarını kaydetti.

UNRWA personeli: "Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim"

Lazzarini, Gazze'den alıkonularak İsrail'de gözaltında tutulduğu sırada işkence gören ve sonrasında serbest bırakılan bir UNRWA personelinin kendisine, "Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim." dediğini aktardı.

"Bu, yürek parçalayıcı ve çirkin bir şey. İnsani yardım çalışanlarının acıları görmezden gelinmemeli. Gazze Şeridi'nde işlenen suçlar ve uluslararası hukuk ihlalleri için adalet ve hesap verilebilirlik olmalı." ifadelerini kullanan Lazzarini, İsrail'in uygulamalarından büyük zarar gören UNRWA'nın insani yardım cephesinde görev alanlar için adaletin bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA: Gazze'deki Personel İnsanlık Dışı Muameleye Maruz Kaldı - Son Dakika

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