UNRWA Genel Komiseri Gazze'deki acıyı anlatmanın mümkün olmadığını belirtti - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri Gazze'deki acıyı anlatmanın mümkün olmadığını belirtti

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki acıyı anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, Filistinlilere geniş hizmet sunan UNRWA'ya yönelik finansal kesinti sorununun çözülmesi çağrısında bulundu. Lazzarini, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'deki ölü sayısının 150 günde 30 bini geçerek 'dehşet verici' hale geldiğini belirtti. Ayrıca, UNRWA'ya yönelik finansal yardımları kesme kararını eleştiren Lazzarini, bu durumun teşkilatın hayat kurtaran görevini tehlikeye attığını ve acil bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

05.03.2024 01:45  Güncelleme: 01:48
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki acıyı anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, Filistinlilere geniş hizmet sunan UNRWA'ya yönelik finansal kesinti sorununun çözülmesi çağrısında bulundu.

Lazzarini, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda konuştu.

İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'deki ölü sayısının 150 günde 30 bini geçerek "dehşet verici" hale geldiğini belirten Lazzarini, "Nüfusun yüzde 5'i öldü, yaralandı ya da kayıp. Gazze'deki acıyı yeterince anlatmak mümkün değil. Doktorlar yaralı çocukların uzuvlarını anestezi olmadan kesiyor. Açlık ve insan yapımı kıtlık her yerde." diye seslendi.

Lazzarini, giderek düzensiz ve tehlikeli bir yer haline gelen Gazze'de yetim kalan 17 bin çocuğa da dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarına karşı Gazzelilerin sığınabilecekleri güvenli bir yeri kalmadığını vurguladı.

16 ülkenin UNRWA'ya 450 milyon dolar tutarındaki finansal yardımları kesme kararını da eleştiren Lazzarini, bunun, teşkilatın hayat kurtaran görevini yerine getirme kabiliyetini ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bu soruna acil bir siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

"Felaket için anlamlı bir adım atılmazsa, Gazze'deki bütün insani yapı çökecek"

Lazzarini, "İçinde bulunduğumuz felaket gidişatını düzeltmek için anlamlı bir adım atılmazsa, Gazze'deki bütün insani yapı çökecek, insani yardımların arttırılması konusunda Uluslararası Adalet Divanı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması imkansız hale gelecek." şeklinde uyarıda bulundu.

İsrail Hükümeti'nin UNRWA'nın ortadan kaldırılması yönünde defalarca yaptığı çağrıların tarafsızlıkla ilgili olmadığını vurgulayan Lazzarini, "UNRWA'ya karşı yapılan kampanya, işgal altındaki Filistin topraklarında barış için uzun süredir devam eden siyasi parametreleri BM Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'ne danışmadan değiştirmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulması halinde Filistinlilerin "uluslararası toplumun kendilerine bir kez daha sırtını döndüğünü hissedeceğine" işaret ederek, ilgili BM üyelerinden finansal yardım vaatlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

UNRWA ve iddialar

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu iddialar nedeniyle, Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA Genel Komiseri Gazze'deki acıyı anlatmanın mümkün olmadığını belirtti - Son Dakika

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