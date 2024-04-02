UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki Filistinli siviller daha fazla dayanamaz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde açlık ve kıtlığın önlenmesi çağrısını yineleyerek "Zaman aleyhimize işliyor. Gazze'deki Filistinli siviller daha fazla dayanamaz." dedi.
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi iradenin yokluğunda Gazze'de insan eliyle meydana getirilen kıtlığın üstesinden gelmek oldukça büyük bir zorluk." ifadesini kullandı.
Lazzarini, İsrailli yetkililerin, İsrail ordusunun baskın düzenleyip, 2 haftanın ardından harabeye çevirerek çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesine ve Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın yardım ulaştırmasını engellediğini belirtti.
Uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın 7 çalışanının İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda öldürülmesine de dikkati çeken Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:
"Dün insani yardım çalışanlarının öldürülmesi ve UNRWA'nın bugün Şifa Hastanesi de dahil Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoylarında yer almasının reddedilmesi, İsrail hükümetinin politikalarının tamamen değiştirilmesini gerekli kılıyor."
Lazzarini, Gazze'de ateşkes sağlanması, insani yardımın ulaştırılması için daha fazla kara girişinin açılması ve UNRWA'nın bir an önce Gazze'nin kuzeyine erişimine izin verilmesinin, hayat kurtarmaya ve kıtlığı önlemeye yardım edeceğini kaydetti.
BM yetkilisi, "Zaman aleyhimize işliyor. Gazze'deki Filistinli siviller daha fazla dayanamaz." ifadeleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 916 Filistinli öldürüldü, 75 bin 494 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki Filistinli siviller daha fazla dayanamaz - Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak Ümraniye'de itirazlarının reddedildiğini ve burada çifte standart olduğunu ifade etti. Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini söyledi. Çelik, partililere sükunetle görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan çiftten, 58 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, tüfekle çifte ateş etti. Polis ekipleri saldırganı evinde yakaladı.
Kocaeli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan şahıs, Emniyet tarafından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
NEW Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı üye ülkeler, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısını kınarken, ABD, İran'ı İsrail ve ABD'nin tesislerini hedef almakla suçladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?