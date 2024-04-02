UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki Filistinli siviller daha fazla dayanamaz

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde açlık ve kıtlığın önlenmesi çağrısını yineleyerek "Zaman aleyhimize işliyor. Gazze'deki Filistinli siviller daha fazla dayanamaz." dedi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi iradenin yokluğunda Gazze'de insan eliyle meydana getirilen kıtlığın üstesinden gelmek oldukça büyük bir zorluk." ifadesini kullandı.

Lazzarini, İsrailli yetkililerin, İsrail ordusunun baskın düzenleyip, 2 haftanın ardından harabeye çevirerek çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesine ve Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın yardım ulaştırmasını engellediğini belirtti.

Uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın 7 çalışanının İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda öldürülmesine de dikkati çeken Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"Dün insani yardım çalışanlarının öldürülmesi ve UNRWA'nın bugün Şifa Hastanesi de dahil Gazze'nin kuzeyine giden yardım konvoylarında yer almasının reddedilmesi, İsrail hükümetinin politikalarının tamamen değiştirilmesini gerekli kılıyor."

Lazzarini, Gazze'de ateşkes sağlanması, insani yardımın ulaştırılması için daha fazla kara girişinin açılması ve UNRWA'nın bir an önce Gazze'nin kuzeyine erişimine izin verilmesinin, hayat kurtarmaya ve kıtlığı önlemeye yardım edeceğini kaydetti.

BM yetkilisi, "Zaman aleyhimize işliyor. Gazze'deki Filistinli siviller daha fazla dayanamaz." ifadeleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 916 Filistinli öldürüldü, 75 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.