UNRWA, Hamas İddialarıyla İlgili Soruşturmanın Şeffaf Bir Şekilde Sürdüğünü Bildirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ABD Temsilciler Meclisine gönderdiği cevabi mektubunda, ajansın Gazze'deki ana işlevinin 1,7 milyon yerlerinden edilmiş Filistinliye destek olduğunu ve Hamas'la irtibatlı olduğu iddia edilen çalışanlarıyla ilgili soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdüğünü bildirdi.
UNRWA Washington Ofisi Direktörü William Deere'in gönderdiği mektupta, Gazze'de artık hiçbir yerin güvenli olmadığı ve UNRWA kapsamında sivillerin kullandığı tesislerin İsrail tarafından hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Gazze ve çevresinde 154 tesiste 1,7 milyon yerlerinden edilmiş Gazzeliye yardım etmeye çalıştıklarını belirten Deere, 7 Ekim 2023'ten bu yana UNRWA'ya ait tesisleri etkileyen 235 saldırı olduğunu ve bu saldırılarda 330 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Mektubunda, ABD'nin ya da diğer ülkelerin yaptığı bağışların UNRWA üzerinden hiçbir şekilde terörist unsurlara gitmediği ve bu konuda güçlü kontrol mekanizmalarını işlettiklerini vurgulayan Deere, ajans kaynaklarının Hamas'a gitmediği konusunda başta ABD olmak üzere ilgili herkesi bilgilendirdiklerini belirtti.
UNRWA çalışanlarından herhangi birinin ajansın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğine yönelik iddialar gündeme geldiğinde derhal soruşturma başlatıp olayı şeffaf bir şekilde araştırdıklarını kaydeden Deere, herhangi bir ihlal tespit ettiklerinde gerekli disiplin süreçlerini yürüttüklerini dile getirdi.
Ajansın tüm çalışmalarının uluslararası kamuoyuna ve özellikle BM'nin ilgili kurumlarının denetimine açık olduğunu kaydeden Deere, soruşturma sonucunda gerçeğin ortaya çıkacağını vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, UNRWA'ya bir mektup göndererek ajansın Gazze'deki çalışmaları ve işlevi hakkındaki sorularını yöneltmişti.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.
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