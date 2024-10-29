UNRWA'ya Yasa Tasarısı Tehlikeli - Son Dakika
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UNRWA'ya Yasa Tasarısı Tehlikeli

İsrail Meclisi, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan yasayı kabul etti, Lazzarini'den tepki geldi.

29.10.2024 00:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisi'nin (Knesset), UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını oylamasının "tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" ve "BM Sözleşmesi'ne aykırı" olduğunu bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Knesset'te, UNRWA'nın faaliyetlerinin İsrail'de yasaklanmasını öngören yasa tasarısının oylanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lazzarini, "İsrail Meclisi'nin bu akşam UNRWA aleyhine yaptığı oylama benzeri görülmemiş bir durum ve tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. BM Sözleşmesi'ne aykırı ve İsrail Devleti'nin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Lazzarini, "Kabul edilen yasa tasarısı, UNRWA'yı itibarsızlaştırmak ve Filistinli mültecilere insani yardım ve hizmet sağlama yönündeki rolünü gayrimeşru kılmak için devam edegelen kampanyanın sonuncusudur." açıklamasında bulundu.

"Bu yasa tasarısı, Filistinlilerin özellikle de insanların bir yılı aşkın süredir tam bir cehennem yaşadığı Gazze'deki acılarını daha da derinleştirecektir" ifadesini kullanan Lazzarini, ?söz konusu yasaklamayla 650 binden fazla kız ve erkek çocuğunun eğitimden mahrum bırakılacağını ve tüm bir neslin riske atılacağını vurguladı.

Philippe Lazzarini, Knesset'te kabul edilen yasa tasarısının "Filistinlilerin acılarını arttıracağını" ve bunun "toplu cezalandırmadan" başka bir şey olmadığını belirtti.

UNRWA'yı ve yaptığı hizmetleri yasaklamanın, Filistinlilerin mülteci statülerini ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Lazzarini, "Bu statü, Filistinlilerin içinde bulunduğu zor duruma adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar başka bir BM Genel Kurulu kararıyla korunmaktadır." bilgisini paylaştı.

Lazzarini, yasa tasarısının, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ortak çok taraflı mekanizmayı zayıflatacağını dile getirdi.

İsrail Meclisi (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını bu akşam kabul etmişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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