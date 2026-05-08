UNSMIL, Zaviye'deki Çatışmaları Kınadı
UNSMIL, Zaviye'deki Çatışmaları Kınadı

08.05.2026 21:41
UNSMIL, Zaviye'deki silahlı çatışmaları kınayarak sivillerin korunması ve soruşturma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'un 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde silahlı gruplar arasında süren çatışmayı kınadığını duyurdu.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Zaviye ve çevresinde silahlı grupların çatıştığı bölgede mahsur kalan siviller arasında ölü ve yaralılar olduğuna dair endişe verici raporlar geldiği belirtildi.

Çatışmaların kınandığı aktarılan açıklamada, "UNSMIL, yoğun nüfuslu mahallelerde ağır silah kullanımı ve rastgele ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu ve sivillerin hayatını ciddi riske attığını vurgular." ifadeleri kullanıldı.

Zaviye Petrol Rafinerisi çevresindeki sivil yerleşim alanlarının askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin endişe verici raporlar geldiği kaydedildi.

Silahlı gruplara çatışmaları derhal durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada, yetkili makamlardan çatışmalarla ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma başlatması istendi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada Zaviye Petrol Rafinerisine ağır silah mermilerinin isabet ettiği belirtilmiş ve rafineri personelinin ihtiyati olarak tahliye edildiği kaydedilmişti.

Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi de, silahlı grupların devam eden çatışmaları nedeniyle bölgeye ilk yardım ve sağlık ekiplerinin giremediğini ve mahsur kalan çok sayıda sivil olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

