Ünye\'de 18 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Ünye Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında evlerinden getirdikleri yiyeceklerden yedi.
Rahatsızlanan 18 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar, AA muhabirine, "Gıda zehirlenmesi teşhisiyle 12 öğrencimiz hastanemize getirilmiş, müşahede altında tutulmaktadır. Genel sağlık durumları iyidir." dedi.
Öğrencilerden 6'sının da özel hastanede tedavileri sürüyor.
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