Ünye'de 6 ay sürecek bağımlılıkla mücadele projesinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Ünye'de 6 ay sürecek bağımlılıkla mücadele projesinin tanıtımı yapıldı

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Ünye\'de 6 ay sürecek bağımlılıkla mücadele projesinin tanıtımı yapıldı
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Ünye'de madde ve dijital bağımlılıkla mücadele amacıyla hazırlanan 'Ben Gencim, Gelecek Benim Projesi'nin tanıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı destekli proje 6 ay sürecek, bu süreçte spor ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde madde ve dijital bağımlılıkla mücadele amacıyla hayata geçirilen "Ben Gencim, Gelecek Benim Projesi"nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü Mehmet Çolakoğlu, Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çok amaçlı salonundaki programda, gençlerin sağlıklı ve mutlu bir ortamda yetişmesinin önemine dikkati çekti.

Teknolojinin olumlu ve olumsuz yönlerini yakından takip ettiklerini belirten Çolakoğlu, proje kapsamında gençlerle birlikte çalışarak madde ve dijital bağımlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Çolakoğlu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projenin 6 ay süreceğini aktararak, bu süreçte spor müsabakalarının yanı sıra bağımlılık konusunda farkındalık oluşturacak çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Ünye Ekonomik ve Sosyal Araştırma Derneği (ESAK), Ünye Belediyesi, Ünye Kent Konseyi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projenin tanıtım programına, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Telat Aktaş ve Seyfullah Taş, ESAK Başkanı Hasan Şimşek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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