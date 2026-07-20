Ünye'de Altın Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Ünye'de Altın Hırsızları Yakalandı

20.07.2026 19:29
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İki kadın, kuyumcudan altın çalıp diğer bir kuyumcuda satmaya çalışırken yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcudan çaldıkları altınları başka bir kuyumcuya satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi giren Deniz G. ve Serap G, iş yerindeki ziynet eşyalarını incelemeye başladı.

Şüpheliler, kuyumcudan farklı modeller çıkarmasını istedi. Ürünleri inceledikleri sırada iş yeri sahibinin dikkatinin dağılmasından yararlanan kadınlar, iki küpeyi alarak iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra ürünlerde eksiklik olduğunu fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde küpelerin çalındığını tespit eden iş yeri sahibi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ve çevredeki kuyumculara bildirdi.

Şüpheliler, daha sonra Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'ndeki başka bir kuyumcuda çaldıkları küpeleri satmaya çalıştı. Kuyumcu tarafından teşhis edilen şüpheliler, polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 şüpheliyi kuyumcuda yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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