Ünye\'de isabella üzümü hasadı yapıldı, kadın kooperatifleri üretime başladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde isabella üzümünün hasadı yapıldı.

Kaymakam Kemal Yıldız, Çataltepe Mahallesi'nde üretici Mustafa Alp'e ait isabella üzüm bağındaki etkinlikte, üreticiyi tebrik ederek, ilgili kurumların desteğiyle bir dönümlük alanda üzümün yetiştirilmesine şahit olduklarını söyledi.

Yıldız, kırsal kalkınma desteği ve belediyenin yaptığı ham mamulden tam mamule geçmenin bu ürüne bir iktisadi önem vereceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise bu üzümün tüketilmesinin diğer bağ üzümleri kadar kolay olmadığını anlattı.

Söz konusu üzümün meyve suyu ve farklı tatlı çeşitlerinde kullanıldığında ciddi anlamda ilgi gördüğünü vurgulayan Tavlı, "Bu ürünün coğrafi işaret tescilini de aldık. Biz bu çalışmaya başladığımızdan bu yana ciddi anlamda kadın kooperatiflerimiz ve sivil girişimlerimiz de bu ürünü üretmeye başladı. Bir dönem unutulmaya yüz tutmuş olan ürün yeniden hayat buldu." dedi.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım ile Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman da katıldı.