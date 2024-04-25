Ünye'de Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ünye'de Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Ünye\'de Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda, mahalle muhtarları ve Ziraat Odası delegelerine kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri anlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, mücadelenin bir süre devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda tüm paydaşların işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ise kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere birçok ürünü tehdit ettiğini ifade etti.

25.04.2024 17:38
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Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Ünye Ziraat Odası ev sahipliğinde, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri koordinesinde Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde, 85 mahalle muhtarı ve Ziraat Odası delegelerine yönelik toplantı organize edildi.

Kaymakam Ayhan Işık, burada yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcayla ilgili haftalık olarak mahallelerde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bununla ilgili ilçede farkındalık ve mücadele ile ilgili de kararlılık oluştuğunu gördüklerini belirten Işık, bu toplantıyı organize eden ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise mücadeleye, başarılı sonuç alabilmek için bir süre devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar yapılması gereken çalışmaları yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bu sadece benim, tarım teşkilatının, Ziraat Odasının, Kaymakamlığın, belediyenin veya bir başkasının çalışması değil. Bunu hep beraber hareket ettiğimiz sürece yok edeceğiz. 'Bu sene hemen yaptık, bitti.', böyle bir şey yok. Bu bir süre gündemimizi meşgul edecek. Biz bu kokarcayı bir süre bahçelerimizde, evlerimizde göreceğiz. Ama bununla mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, biyolojik mücadelede etkili olan samuray arısının, mayıs sonu, haziran ayı gibi Ordu'da doğaya salınacağını kaydederek, "Hep beraber yapacağımız bu mücadele çalışmalarıyla zararlının yaratmış olduğu, yaratacağı zararı minimize etmiş olacağız. Muhtarlarımız mahallelerinde üreticileri duyarlı olmaya çağırsın, son olarak kışlaklar kontrol edilip oralarda kokarca varsa ilaçlansın. Bu çalışma yapıldığı takdirde bizim işimiz daha kolaylaşacaktır. Hep beraber başaracağız." ifadesini kullandı.

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman da kahverengi kokarca zararlısının fındık ürünü başta olmak üzere 300 ürünü tehdit ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, katılımcılara kahverengi kokarca ile mücadele yöntemlerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye'de Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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